Erfurt. Nicht ganz klares Wasser und Druckschwankungen sind die Folgen einer Havarie. In welchen Orten die Bewohner betroffen sind.

Aufgrund einer Havarie am Wasserversorgungsnetz in der Geratalstraße am Ortseingang Bischleben aus Richtung Hochheim kommt es seit dem Montagmorgen (27.5.) zu einer Versorgung mit härterem Trinkwasser als in der Trinkwasserverordnung vorgeschrieben. Das teilt Thüringenwasser mit. Ebenso können Druckschwankungen auftreten.

Mehrere Ortsteile rings um den Steiger betroffen

Betroffen sind die Erfurter Ortsteile Bischleben-Stedten, Möbisburg, Molsdorf und das Gebiet Am Osterberg (Gemeinde Nesse-Apfelstädt). Während der Arbeiten stehen die Rohrleitungen unter Druck. Trotz sorgfältig durchgeführter Arbeiten könne es, wie es in der Mitteilung des Versorgers heißt, auch in den nächsten Tagen zu bräunlichen bis gelblichen Trübungen des Trinkwassers sowie zu Lufteinschlüssen kommen. Diese seien gesundheitlich unbedenklich.

Versorger will Schaden an Wasserleitung schnell beheben

Thüringenwasser sei bemüht, die Arbeiten so schnell wie möglich auszuführen und die Beeinträchtigungen für die Kunden damit so gering wie möglich zu halten. Verkehrseinschränkungen in der Geratalstraße können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

