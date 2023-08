Attraktiv statt trist: Erfurter Stadtverwaltung arbeitet an Kampagne zur Personalgewinnung

Erfurt. Eine Marketingkampagne soll neue Bewerber ins Rathaus locken. Auch die Ausschreibungen sollen sich ändern. Was dabei bisher falsch läuft.

Mit einer Personal-Marketingkampagne will die Erfurter Stadtverwaltung attraktiver werden und Bewerberzahlen erhöhen. Derzeit herrscht vor allem in den Bereichen Informatik und Bauwesen ein akuter Personalmangel. Mit einer neuen Ansprache soll sich das ändern: „Du bringst dich ein in deine Stadt und entwickelst sie. Das ist das was uns auszeichnet“, wie Stadt-Sprecher Henry Köhlert bei einem Gespräch mit unserer Zeitung sagt.

Tristes Image der Verwaltung soll sich ändern

Dabei spiele ebenfalls eine Rolle, dass das Bild eines Verwaltungsjobs veraltet sei und ein unberechtigt tristes Image habe. „Wir brauchen auch einen andere Art der Werbung und haben uns mit einer privaten Agentur zusammengeschlossen. Wir haben jetzt erstmal den Schwerpunkt Neue Medien gesetzt“, so Köhlert weiter, der dabei auch auf ein neues Video verweist, das derzeit mit dem Stadtordnungsdienst entsteht und die Arbeit der Mitarbeiter aufbereitet.

Stellenausschreibungen sollen verständlicher werden

Im Zuge der Kampagne sollen auch die Stellenausschreibungen der Stadtverwaltung überarbeitet werden. Diese sind bisweilen unverständlich formuliert und wirken laut einigen Interessierten eher abschreckend. „Da müssen wir dringend ran“ bekräftigt der Sprecher. Die fachlichen Anforderungen werden von den Ämtern vorgegeben, die Formulierung erfolgt durch das Personalamt ist oft von vielen Paragrafen gespickt. „Sie müssen verständlich sein, aber auch die Chancen aufzeigen, die sich mit dem jeweiligen Job bieten. Für die Stadt zu arbeiten bringt auch Freiheiten mit sich, die man in der freien Wirtschaft nicht hat. Das kann man oft nicht wissen, deshalb müssen wir das stärker hervorbringen“, so Köhlert.