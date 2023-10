Auch für Beatles-reifen Umzug geht Buchhandlungspreis nach Erfurt

Erfurt. Leseförderung klingt etwas nach Schule. Dank ihrer Ideen, wie man Menschen zum Lesen und Zuhören bringt, bekommt die Erfurter Buchhandlung Peterknecht aber nun einen Preis.

Beim Deutschen Buchhandlungspreis 2023 erhält die Buchhandlung Peterknecht als eine von zehn deutschen Buchhandlungen einen undotierten Gütesiegel und bekam durch Kulturstaatssekretärin Claudia Roth (Grüne) den Preis übergeben.

Zahlreichen Lesungen für junges Publikum

Gewürdigt wurde, so berichtet erfreut Inhaber Peter Peterknecht, der Einsatz für die Leseförderung. Das zeige sich bei den Schmökerhits, die in Deutschland einmalig sind, vielfältigen Aktivitäten zum Welttag des Buches, Teilnahme am Mangaday und viele Lesungen für junge Menschen. Im Buchhandlungspreis 2023 wurde. so heißt es, auch der Umzug der Buchhandlung auf die andere Straßenseite im Stil der Beatles und ihrer Abbey Road gewürdigt. Wir freuen uns sehr“, so Peterknecht, „als eine der wenigen großen, inhabergeführten Buchhandlungen ausgezeichnet worden zu sein.“