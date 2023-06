Auch Hundsgebete sind in Erfurter Kirchen willkommen

Erfurt. Platz auch für Gebete, in denen es sich um Hunde dreht, ist in den Erfurter Kirchen. Pfarrer Konstantin Rost lädt dazu ein.

„Damit Sie es gleich wissen: Ich bin überzeugte Atheistin,“ sagt sie zu mir, als sie in die Kirche hereinschneit. „Getauft bin ich noch, und zwar vor 74 Jahren hier in Ihrer Kirche. Dann aber bin ich Kommunistin geworden Mitte der 1960er Jahre, bereut habe ich das übrigens keine Sekunde! Glaube – das ist doch pure Illusion. Opium für das Volk ist das, vertröstet nur auf ein besseres Jenseits und bringt Menschen dazu, in dieser Welt duckmäuserisch alles hinzunehmen. Und wo bitte schön ist denn euer Gott, wenn Menschen so sinnlos leiden wie jetzt im Krieg? Schaut er da einfach zu? Und dreht Däumchen?“

Da bringt sie ja die ganz großen Fragen auf den Tisch! Ich stocke und überlege, was ich antworten könnte, aber ehe ich auch nur ein Wort sagen kann, zückt sie plötzlich ihr Portemonnaie und holt ein Foto heraus. „Schauen Sie mal, das ist Addax, mein Hund. Ein Prachtkerl, nicht?“ Tränen steigen auf in ihren Augen. „Er wird wohl sterben, Addax hat es mit dem Herzen. Lange lebt er nicht mehr. Was soll ich ohne ihn machen? Er ist doch alles für mich.“ Sie schaut mich an. Und dann sagt sie leise: „Sie sind doch Pfarrer, oder? Können Sie bitte etwas für mich tun? Beten Sie bitte für meinen Hund! Ich kann das nicht, beten.“

Ich zünde eine Kerze an und bete. Für Addax. Für die Frau. Aber da ist sie schon längst aus der Kirche raus. Wenn auch Sie eine Kerze anzünden wollen für etwas, das Ihnen auf dem Herzen liegt: Viele Erfurter Kirchen sind geöffnet für Besuche, Stille und Gebete jeglicher Art. Auch Hundsgebete sind willkommen!