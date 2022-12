Audi-Fahrer übersieht rote Ampel und kollidiert mit Skoda-Fahrerin

Erfurt. Ein 66-jähriger Audi-Fahrer übersieht eine rote Ampel und baut einen Unfall. Daraufhin kommt es in Erfurt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Am Dienstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall am Schmidtstedter Knoten in Erfurt. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 66-jähriger Audi-Fahrer aus Richtung Schillerstraße und wollte in die Stauffenbergallee abbiegen. Dabei übersah der Mann eine rote Ampel und kollidierte mit einer aus Richtung Clara-Zetkin-Straße kommenden 33-jährigen Skoda-Fahrerin.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 33-Jährige leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.