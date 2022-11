Audifahrer rast mit Tempo 120 durch Erfurter Unfallschwerpunkt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt gab es mehrere Fahrer die in der Tempo-70-Zone zu schnell unterwegs waren. (Archivfoto)

Erfurt. Die Polizei hat in Erfurt einen Autofahrer erwischt, der viel zu schnell unterwegs war.

Mehr als 100 Autofahrer waren am Dienstag auf der Landstraße bei Waltersleben in Fahrtrichtung Eischleben zu schnell unterwegs. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte sie dort für mehrere Stunden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

An diesem Unfallschwerpunkt gelte Tempo 70. Der schnellste Autofahrer war in einem Audi mit 120 km/h unterwegs. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro sowie zwei Punkte und ein Fahrverbot.

