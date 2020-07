Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Achse: Zaungast auf dem Domplatz

Haben Sie es auch? Dieses Sommergefühl? In einem Sommer, der uns nicht mit seiner Hitze erdrückt. Die Biergärten füllen sich jeden Abend bis auf den letzten Stuhl, vor allem am Domplatz nutzen viele das doppelte Angebot: essen und trinken sowie dem Gesang lauschen, der von den Domstufen herüber hallt.

Der Erfurter schnappt sich aber auch gern mal Klappstuhl oder Decke, eine Flasche Wein – und wird zum Zaungast. Am Dienstag entschied ich mich spontan, dem leider nur einmal auftretenden „Project Unplugged“ zu lauschen. Die paar Bänke am Hochbeet waren natürlich schon besetzt. Während ich einen guten Standort suchte, lief eine kleine Gruppe Erwachsener an mir vorbei. Einer blickte in Richtung Petersberg und meinte – ich zitiere in seinem Erfurtsch: „Hm, nüscht mehr mit Wiese, iss alles Baustelle da drüben“. Er zeigte dorthin, wo in all den vergangenen Jahren bei Konzerten kaum mehr ein Stück Rasen erkennbar war. Dennoch, sie ließen sich nicht beirren, setzten sich einfach auf den Asphalt und genossen die Musik.

In der Stadt verändert sich derzeit viel, das verlangt den Einwohnern eine Menge Toleranz ab. Und Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber dieses Gefühl, wie schön es in Erfurt sein kann, das lassen wir uns nicht nehmen.