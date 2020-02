Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Autos geschossen - Reinigungskraft verfolgt Einbrecher - Frau unter Drogen auf getuntem E-Bike

Unter Drogen auf getuntem und gestohlenem E-Bike unterwegs

Einen Fahndungserfolg landeten am Wochenende Erfurter Polizisten. Sie wurden in der Altstadt auf eine Frau aufmerksam, die mit einem E-Bike auf dem Gehweg fuhr. Das Fahrrad war manipuliert, sodass die Frau einen Führerschein hätte vorweisen müssen. Diesen hatte sie aber nicht. Bei einer Überprüfung der Rahmennummer stellte sich außerdem heraus, dass das E-Bike vor drei Wochen gestohlen wurde. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, stand die 34-jährige, polizeibekannte Frau zudem unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und mehrere Anzeigen erstattet.

Reinigungskräfte überraschen Einbrecher und verfolgen ihn

Einen Einbrecher überraschten Reinigungskräfte am Freitagabend in einem Erfurter Ärztehaus. Der unbekannte Mann war in das Gebäude eingedrungen. Er hebelte die Eingangstür zu einer Praxis auf und durchsuchte mehrere Schränke. Als die Reinigungskräfte ihrer Arbeit nachgehen wollten, stießen sie auf den Täter. Er flüchtete aus dem Gebäude.

Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung nach dem Einbrecher auf, verlor ihn aber aus den Augen. Auch die Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der Mann erbeutete nichts, hinterließ aber 2.000 Euro Sachschaden.

So sieht der Einbrecher aus:

Der Unbekannte hatte eine kräftige Statur, war etwa 35 Jahre alt und ca. 170 bis 180 cm groß. Er hatte ein vernarbtes Aknegesicht und war unrasiert. Er trug ein graues Kapuzensweatshirt. Wer kann aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zu den Täter geben? Zeugen melden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 45892 beim Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0).

In Fahrzeuge eingebrochen

Bereits am Freitag wurde in der Mittelhäuser Straße in Erfurt die Scheibe eines Autos zerstört, um an Wertgegenstände im Fahrzeug zu gelangen. Die Diebe konnten unerkannt flüchten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie ein Smartphone, eine Geldbörse, persönliche Dokumente und Bargeld.

Ein am Julius-Leber-Ring geparktes Fahrzeug wurde durch Unbekannte ebenfalls stark beschädigt. Die Vandalen zerschlugen vier Scheiben. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Mit Luftdruckwaffe auf Autos geschossen

Mit einer Luftdruckwaffe schossen Unbekannte augenscheinlich in der Warschauer Straße in Erfurt auf Autos. Die Diabolos verursachten Lackschäden an einem geparkten Pkw und zerstörten die Heckscheibe des VWs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bargeld verschwunden

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in eine Firma im Erfurter Mühlenviertel ein. Die Diebe machten sich die Mühe und stahlen einen verschraubten Tresor. In dem Tresor befanden sich persönliche Dokumente sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Zwei Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld wurden zudem am Samstag in den frühen Morgenstunden aus einem Büro am Juri-Gagarin-Ring entwendet.

Wie die Diebe ins Objekt gelangten ist noch unklar. Gewaltsam drangen sie in die Räumlichkeiten ein und richteten dabei Sachschaden an. Die Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld fanden die Langfinger schließlich in einem Schreibtisch und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute.

Betrunken gestoppt

Am frühen Samstagmorgen wurde in Kühnhausen bei Erfurt ein 59-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Mann war mit fast 1,5 Promille deutlich alkoholisiert und auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

Mit sogar 2,2 Promille wurde ein 37-jähriger Fahrradfahrer ebenfalls Samstagmorgen erwischt. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

Eingebrochen

Eine Armbanduhr und zwei Smartphones stahlen Diebe aus einer Firma in der Erfurter Stauffenbergallee. Am Sonntag verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt und drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Die Beute hat einen Wert von 1500 Euro. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500 Euro.