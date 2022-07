Auf dem Petersberg wird heute gefeiert: Fledermaus Fidi enthüllt

In der Peterskirche wurde Orgelmusik aus Büßleben übertragen.

Auch Fee Julia aus dem Feenweltchen war in Erfurt zu Gast.

Erfurt. Der Petersberg hat zahlreiche Facetten. Beim heutigen Fest können die Besucher alle mit einmal genießen. Fledermaus Fidi begrüßt fortan die Kinder auf dem Petersberg-Plateau.

Am Samstag 11 Uhr wurde das große Petersbergfest eröffnet. Es findet bis 21 Uhr statt.

Es wurde auch die neueste Kika-Figur enthüllt. Fledermaus „Fidi“ begrüßt fortan die Kinder auf dem Petersberg-Plateau. Sie ist seit drei Jahren Bestandteil der Sendung „Kika-Baumhaus“, die täglich vor dem Sandmann auf dem Kinderkanal läuft. Oberbürgermeister Andreas Bausewein, Kika-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk und „Baumhaus“-Moderator Matondo Castlo enthüllten gemeinsam die Figur. Unweit des Besucherzentrums Petersberg hat Fidi auf einem steinernen Lüftungsschacht ihren Platz gefunden hat – passend, da darunter tatsächlich Fledermäuse ihren Lebensraum haben.

Realisiert werden können die Kika-Figuren nur über Spenden. Anlässlich des 25. Geburtstags des Kinderkanals von ARD und ZDF spendete der Kanal selbst nun eine Figur. Mit Fledermaus Fidi sind insgesamt 17 Kika-Figuren in der Kindermedienstadt platziert. Sie prägen das Stadtbild von Erfurt.

Unter diesem Tuch ist die neue Kika-Figur Fidi versteckt. Foto: Anja Derowski

Die Idee, die Lieblingsfiguren der Kinder aufzustellen, entstand anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Kinderkanals im Jahr 2007. Zuletzt wurde 2020 das Figurenensemble „Fuchs und Elster“ auf dem Theaterplatz enthüllt. Mit der künstlerischen Umsetzung der Figur wurde der Künstler Frank Meyer beauftragt.

Die Werbetrommel für das Fest rührten die Verantwortlichen schon länger. Zwölf Akteure sind am Start, das große Ziel aller ist es, den Petersberg wieder zu beleben – nicht nur am heutigen Samstag, sondern langfristig. In der Defensionskaserne finden heute Führungen statt – eine Baustelle, auf die man sonst nicht kommt. Peterskirche und Zitadelle sind geöffnet, es gibt Tanz, ein kleines Gartenfestival und um 16 Uhr eine Diskussion zu Perspektiven des Petersberges.

Das gesamte Programm unter: https://www.petersberg-erfurt.de/petersbergfest