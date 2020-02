Die Anmeldefrist für den Tag der Berufe am 4. März in den beteiligten Firmen endet am 27. Januar um 23.59 Uhr.

Erfurt. Betriebsbesuche ermöglichen Schülern zum Tag der Berufe, sich einen Einblick in die Berufswelt zu verschaffen – auch in Erfurt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf dem Weg zum Traumberuf in der Region Erfurt

Berufe hautnah im Unternehmen erleben und herausfinden, ob sie eventuell passen – das können Jugendliche am Mittwoch, 4. März. Der Tag der Berufe eröffnet Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse die Möglichkeit, Einblicke in ihren Wunschberuf zu bekommen. Unter dem Motto „Ich finde meinen Traumberuf“ öffnen thüringenweit 155 Unternehmen ihre Türen.

Anmelden für freie Plätze noch bis 23.59 Uhr am 27. Februar

Viele Jugendliche haben sich bereits einen Platz gesichert. Auf der Zielgeraden sind aber auch noch noch viele Berufserkundungen frei. „Zur größten Berufsorientierungsveranstaltung in Unternehmen in Mittelthüringen laden wir alle jugendlichen Berufswähler und ihre Eltern oder Großeltern ein. Um den passenden Beruf zu finden, ist es unerlässlich, Berufe im Arbeitsalltag zu erleben. Derzeit sind in allen Regionen noch freie Termine für einen Betriebsbesuch zu bekommen“, sagt Irena Michel, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Erfurt. Anmeldungen sind noch bis zum 27. Februar möglich. Für Betriebsbesichtigungen ist eine verbindliche Online-Anmeldung erforderlich.

Wunschveranstaltung online direkt buchen

Auf der Online-Anmeldeplattform können Jugendliche und Eltern sehen, welche Termine frei sind und sich direkt in ihre Wunschveranstaltung einbuchen. In einigen Berufen haben sich bereits so viele Jugendliche angemeldet, dass es keine freien Plätze mehr gibt. In Erfurt beteiligen sich 51 Unternehmen und stellen 94 Berufsbilder vor. Auch duale Studienmöglichkeiten können entdeckt werden.

Ausbildungstruck rollt zur Berufsschule und auf Firmengelände

Einen Ausstellungstruck lässt die Firma Metallbau Möller zum Tag der Berufe rollen. Er informiert über Neuheiten der Fassadengestaltung, die Automatisierung von Fenstersystemen und neueste Standards im Brandschutz. Der Truck steht am 4. März von 9 bis 13 Uhr an der Staatlichen Berufsbildenden Schule „Walter Gropius“ in der Binderslebener Landstraße und von 13 bis 16 Uhr vor dem Firmengebäude in der Sulzer Siedlung, Friedrich-Glenck-Straße 7. Um 14 Uhr sind Schüler dort zu einem Betriebsrundgang eingeladen, sich ein Bild vom Beruf des Metallbauers in der Fachrichtung Konstruktionstechnik oder vom Dualen Studium in der Fachrichtung Bauwesen zu machen.

Noch bis heute, 23.59 Uhr, sind Anmeldungen zum Tag der Berufe am 4. März auf www.tagderberufe.de möglich.