Auf der Fahrt von Erfurt nach Sömmerda: 40-Jähriger bespuckt Schaffner

Erfurt/Stotternheim. In einem Zug von Erfurt nach Sömmerda soll ein 40 Jahre alter Schwarzfahrer die Schaffner bespuckt haben. Doch das war nicht seine einzige Verfehlung.

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend im Zug von Erfurt nach Sömmerda mehr als unangenehm aufgefallen. Laut Meldung der Bundespolizei hatte der Mann keinen Fahrschein. Der Aufforderung des Zugpersonals, die Bahn zu verlassen, kam er nicht nach. Erst in Stotternheim verließ er die Bahn. Dabei soll der Mann die Mitarbeiter mehrfach bespuckt haben.

Einer der Zugbegleiter wollte den Mann aufhalten, stürzte dabei und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei suchte den Mann nun und konnte ihn schließlich in der Nähe finden. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits in der Vergangenheit durch Gewaltdelikte in Erscheinung getreten war. Auf den 40-Jährigen warten nun Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und dem Anfangsverdacht einer Körperverletzung. Außerdem war der Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.