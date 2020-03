Auf der Zielgerade für den Welterbe-Antrag

Die dicken Balken an der Decke sind Holzwurm-durchfressen, die blassen roten Malereien auf ihnen kaum als solche zu erkennen. Und doch spielen sie keine geringe Bedeutung für die Bewerbung Erfurts für das Unesco-Weltkulturerbe.

Das Steinerne Haus mit dem Raum und seiner markanten Geschossbalkendecke, in dem am Mittwoch mittag Kulturdezernent Tobias Knoblich über den Stand der Vorbereitungen berichtet, ist ein Standbein für die Bewerbung Erfurts bei der Unesco für sein jüdisch-mittelalterliches Erbe. Neben der Alten Synagoge und der Mikwe. Während letztere schon museale Magnete in der Stadt sind, gilt es, für das Steinerne Haus in der Gasse gegenüber der Rathaus-Rückseite noch Ideen und Konzepte zu entwickeln. „Darauf freue ich mich schon jetzt“, meint Maria Stürzebecher, Unesco-Beauftragte der Stadt, im beruhigenden Wissen, dass die Unesco-Bewerbung durchaus auch ein Projekt offen lassen könne – also mit Spielraum für die Zukunft.

Managementplan als aktuelle Herausforderung

Grundsätzlich aber, und deswegen sitzen die Historikerin und der Dezernent hier, sei die Stadt auf dem besten Wege, die Bewerbung am 21. Februar 2021 pünktlich und vor allem inhaltlich perfekt untersetzt einreichen zu können. Das Antragsdossier und der Managementplan sollen noch im März fertig gestellt werden. So bleibe Zeit, sie in den städtischen Gremien beraten und anschließend übersetzen zu lassen. Was eine spezielle Kunst erfordere, so Knoblich, da die Unesco-Runde mit Leuten aus aller Welt besetzt sei und so man mit den Texten das wirklich Besondere des jüdisch-mittelalterlichen Erbes Erfurts wohl formuliert und eindrücklich rüberbringen müsse.

Tobias Knoblich (Beigeordneter für Kultur und Stadtentwicklung) sowie die Beauftragte für das Unesco-Welterbe, Maria Stürzebecher sind optimistisch, dass die Stadt den Welterbe-Status erlangt. Foto: Marco Schmidt

Man sei selbstverständlich etwas aufgeregt aber derzeit eben auch auf „Betriebstemperatur“, um bei der Sitzung des Welterbe-Komitees im Juli in Paris schon einmal ein überzeugendes Büchlein als Appetit-Happen vorzulegen. Im übrigen sei es gar nicht einmal die wissenschaftliche Forschung zum Thema selbst – da sei Erfurt mit Maria Stürzebecher schon seit zehn Jahren intensiv dabei – die derzeit als Herausforderung gilt, sondern die logistischen und technischen Voraussetzungen vom Brandschutz über Sicherheitsfragen bis zur Nachhaltigkeit. Hier habe sich die Stadt Experten als Kooperationspartner gesucht, damit hier alles im Detail stimmt.

Aber Dezernent Knoblich sprüht nahezu vor Optimismus, was die Bewerbung betrifft. Und das könne ihm auch nicht der Umstand nehmen, dass die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz bereits dieses Jahr mit einen ähnlichen Thema sich um den Welterbe-Status bemühen. Diese Städte verweisen auf eine viel längere Erforschung des jüdischen Erbes, Erfurt hätte aber die noch erhaltenen Stätten: eine bis zum Giebel erhaltene mittelalterliche Synagoge mit den verschiedenen sichtbaren Spuren ihrer langen Geschichte, die Mikwe – das jüdische Badehaus – an der Gera und eben auch das Steinerne Haus aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, was nachweislich in jüdischem Besitz gewesen sei. Und all diese Orte seien quasi bei einem Stadtrundgang durch eine mittelalterlich geprägte Innenstadt erlebbar. Das sei, das betonen Tobias Knoblich und Maria Stürzebecher mehrfach, einmalig und zweifelsfrei Welterbe-würdig. Und hier kommt die Unesco-Beauftragte auf die Deckenmalereien zurück: selbst diese unscheinbaren Zeugnisse seien ein wahrer Schatz. Dass allein die Holzbalken das Mittelalter mit seinen vielen Bränden überstanden hätten, sei fast ein Wunder. Ebenso, dass über die lange Zeit der Nutzung niemand auf die Idee kam, die Balken dick zu überstreichen – oder später kaputt zu restaurieren.

Stadt sehr optimistisch vor der Bewerbung

So ist nun das städtische Duo sehr hoffnungsvoll, dass die jahrelange, konzentrierte Vorbereitung zu einer erfolgreichen Bewerbung führen wird. Wobei Knoblich seinen früheren Vorgänger Ingo Mlejnek lobt, der schon vor zehn Jahren dafür gesorgt habe, das mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern die Bewerbung angepackt wurde.

Wie optimistisch Knoblich ist, dass es klappt, lässt am Ende auch dieser Satz erahnen: „Wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass es nicht gelingt, hat sich die Bewerbung dennoch bezahlt gemacht.“