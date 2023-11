Marco Grafen von der Baumschule Sollazo und Wetzel läuft am Dienstag, den 21. Dezember 2021 über ein Feld mit Tannenbäumen (Archivfoto).

Auf die Plätze, Weihnachtsbaum, los: Selbst schlagen oder kaufen in Erfurter Ortsteil

Erfurt. Das Forstamt Willrode bietet bereits Reisig an. Auf seinem Weihnachtsmarkt am 9. und 10. Dezember können dann Bäume geschlagen werden. Zu kaufen gibt es sie schon eher.

Neun Forstämter aus allen Regionen Thüringens bieten ab Dezember wieder Weihnachtsbäume an. Direkt vom Förster geschlagen stammen diese in der Regel aus der aktuellen Waldpflege. Die regionale Herkunft garantiert nicht nur frische Ware, sondern auch einen minimalen ökologischen Fußabdruck. Denn lange Transportkilometer, etwa aus umliegenden Bundesländern oder gar aus dem Ausland, bleibt diesen Weihnachtsbäumen erspart.

Sogar der Baum für den Erfurter Weihnachtsmarkt kommt aus den heimischen Gefilden.

Richtig los geht es terminlich Mitte Dezember, manche Forstämter bieten ihren Service sogar bis zum 23. Dezember an. Einzige Einschränkung des Weihnachtsbaumangebots direkt aus der Waldpflege: Die Baumartenauswahl begrenzt sich im Wesentlichen auf heimische Fichten, Tannen, Kiefern und Douglasien. Dafür sind diese Bäumchen naturgewachsen, ungedüngt und nicht behandelt und stammen aus PEFC-zertifizierten Waldbeständen.

Bäume kaufen oder selbst schlagen

In Erfurt ist das Thüringer Forstamt in Willrode zuständig. Es ist erreichbar unter 036209/43202. Seit dem 1. November wird hier Reisig verkauft (jeden Donnerstag/ Freitag von 13 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr sowie am 26.11. von 10 bis 17 Uhr). Im Dezember findet der Reisig- und Weihnachtsbaumverkauf von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr statt, sowie Samstags 10 bis 14 Uhr (bis zum 23.12.).

Am 9.12. und 10. Dezember ist von 10 bis 16 Uhr Weihnachtsmarkt am Forsthaus Willrode. Hier besteht dann auch die Möglichkeit, Weihnachtsbäume selber zu schlagen. Handschuhe, Säge und geeignetes Schuhwerk sind mitzubringen. In der Regel werden die Weihnachtsbäume vor Ort für einen problemlosen Transport kostenfrei eingenetzt.

„In diesem Jahr sind wieder Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen im Angebot. Insbesondere Familien nehmen dieses Angebot sehr gerne an. So wird die Auswahl und Fällung des Weihnachtsbaumes zum einem aufregenden Naturevent – mit etwas Glück in einer herrlichen Winterlandschaft“, erläutert Volker Gebhardt, ThüringenForst-Vorstand.

Wer aus Klimaschutzgründen keinen Baum gefällt haben will, der kann beruhigt werden: Viele Weihnachtsbäume aus dem Angebot der Forstämter fallen bei Dickungs- und Pflegearbeiten an. Ihre Entnahme bedeutet, dass der heimische Wald stabilisiert wird, die verbleibenden Bäume an Vitalität gewinnen.