„Aufbruchsklima“ startet als Fahrraddemo vom Erfurter Domplatz

Das Bündnis für Klimagerechtigkeit beteiligt sich am Freitag, dem 18. Juni, auch in Erfurt unter dem Motto „#Aufbruchsklima-Aktionstag: Solidarisch geht anders – Raus aus der Krise und nicht zurück!“ mit einer Fahrraddemonstration vom Domplatz bis zum Helios-Klinikum an bundesweiten Unternehmungen.

„Aufbruchsklima“ ist ein Bündnis aus Fridays for Future, Verdi und Unteilbar. In Erfurt sind es knapp 30 Organisationen von der Gewerkschaft Verdi über die Seebrücke bis hin zu Fridays for Future, die einen solidarischen Weg raus aus der Corona-Krise fordern, statt einer Rückkehr zum Status Quo. Ziel sei es, kommunale Bündnisse für soziale und ökologische Veränderung sichtbar zu machen, sagen die Veranstalter. Mit der Demo, die um 17.30 Uhr vom Domplatz los rollt, vereint das Bündnis für Klimagerechtigkeit Erfurt die Forderungen von „Solidarisch geht anders“ und „Aufbruchsklima“.

„Die Pandemie ist ein Brandbeschleuniger für bestehende Ungerechtigkeiten. Viele Menschen merken jetzt: Profitlogik, Ausgrenzung und Umweltzerstörung sind die eigentliche Krise. Die Missstände müssen ein Ende haben“, betont Marvin Volk, Sprecher von Fridays for Future Erfurt. Unwürdige Bezahlung von Pflegekräften oder Arbeitsbedingungen bei der Spargelernte, die global ungerechte Verteilung der Impfstoffe, die ungleiche Entwicklung der Vermögensverteilung während der Pandemie oder die Rettung „schmutziger“ Industrien durch Steuergelder benennt er als Beispiele. „In der Gesellschaft herrscht ein Aufbruchsklima. Wir geben der diversen Mehrheit für die ökologische, soziale und gerechte Veränderung eine Stimme. Die gesellschaftlichen Herausforderungen werden wir genau wie die Klimakrise nur solidarisch lösen“, ergänzt Corinna Hersel von Verdi. Das Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen fordert in diesem Zusammenhang unter anderem eine solidarische Gesundheitsversorgung und gleiche Rechte für alle Menschen.