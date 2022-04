Aufmerksame Hausbewohner schließen polizeibekanntes Einbrecherduo ein

Erfurt. In Erfurt haben Bewohner eines Einfamilienhauses Einbrecher bemerkt und diese kurzerhand in dem Haus eingeschlossen und die Polizei benachrichtigt.

Am Freitag wurde in Erfurt ein polizeibekanntes Einbrecherduo in der Adalbertstraße von aufmerksamen Hausbewohnern während eines Einbruchsversuches in dem Objekt eingeschlossen. Laut Angaben der Polizei hatte das Einbruchsduo zunächst mit Werkzeug die Eingangstür aufgebrochen und anschließend im Dachboden verschwunden.

Die Hausbewohner hatten den Einbruch mitbekommen und entschlossen sich spontan dazu, die Einbrecher im Haus einzuschließen. Die hinzugerufene Polizei musste die 24-jährige Täterin und den 31-jährigen Täter nur noch festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen.

