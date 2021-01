Aufregung in Postfiliale

Seinem Ärger Luft gemacht hat ein 37-jähriger Erfurter am Samstag in einer Postfiliale am Drosselberg.

Seinem Ärger Luft gemacht hat ein Erfurter (37) am Samstag in einer Postfiliale am Erfurter Drosselberg. Der Mann war offenbar darüber verärgert, dass es in der Filiale technisch gerade nicht möglich war, doppelseitige Kopien bestimmter Dokumente anzufertigen.

Wie Polizei in einer Mitteilung erklärte, habe dann ein Schauspiel stattgefunden, welches Gegenstand eines Strafverfahrens wegen Beleidigung und Sachbeschädigung wurde: Der wütende 37-Jährige beleidigte zunächst den Filialmitarbeiter und versuchte diesen, durch Schattenboxtechniken einzuschüchtern. Als dies keine Wirkung zeigte, schlug der Aufgebrachte gegen eine Hygieneschutzscheibe, welche hierdurch zerbarst.