Aufstand auf der Fahner Höhe

400 Parzellen, jede 500 Quadratmeter groß, sollten einst mitten ins Landschaftsschutzgebiet der Fahner Höhen gesetzt werden – für die Erholung der Erfurter, zumindest für die, die es sich leisten konnten. Denn die Preise für die bezugsfertigen und erschlossenen Grundstücke begannen bei 30.000 DDR-Mark, Bungalows der gehobenen Klasse sollten etwa 36.000 DDR-Mark kosten.

Aus dieser „Abrundung“ der Fahner Höhen wurde allerdings nichts. Grund dafür war nicht nur der Bankrott der DDR und die Auflösung der Strukturen, es war vor allem einer mutigen Gruppe Naturschützer zu verdanken, die im Kulturbund gegen das Vorhaben aufbegehrte. Ohne deren ständige Eingaben und Proteste hätte es am Rande der Fahner Höhe zur Wende eine riesige Baugrube gegeben. Einen nur schwer reparierbaren Schaden an der Natur, der gegen den Willen der beteiligten Erfurter Kombinate letztendlich verhindert wurde.

So sollten die Bungalows nach dem Willen der Planer an den Hang gebaut werden – Kosten pro Parzelle: Bis zu 36000 DDR-Mark Foto: Archiv Naturschutzbund Großfahner

30 Jahre liegt er jetzt zurück, der bisher größte Bürgerprotest in den Fahner Höhen, an den sich Tino Sauer heute noch gut erinnern kann. Er war damals einer der Initiatoren, die für Gegenwind sorgten. Heute noch hat er jeden Schriftwechsel dazu parat – und damit ein Stück Geschichte, das irgendwie beispielhaft für das Ende der DDR steht.

Ausgangspunkt ist die Ruine einer Waldwirtschaft

Wie es im Arbeiter- und Bauernstaat üblich war, wurden derartige Vorhaben nicht öffentlich diskutiert, sondern vom Rat des Bezirkes festgelegt. Hätten im Sommer 1989 nicht Wanderer über Bauzäune berichtet, die ihnen an der „Fixen Idee“ den Durchgang versperrten, hätte man den Beginn der Bauarbeiten wohl erst später bemerkt.

Die „Fixe Idee“ ist die Ruine einer ehemaligen Waldwirtschaft aus den 1960er Jahren am westlichen Rand der Fahner Höhe. „Fixe Idee“, weil ein längst verblichener LPG-Vorsitzender einmal die (fixe) Idee hatte, ein Hotel mitten in die Landschaft zu setzen.

In der Nachbarschaft der Ruine wurde von der LPG Aschara danach versucht ein Erholungsprojekt umzusetzen – mit einer ersten Finnhütte zur Naherholung ihrer Beschäftigten, deren Bau schnell wieder gestoppt wurde, nachdem von den Naturschützern ein Schwarzbau angeprangert wurde.

Darauf aufbauend sei dann in Erfurt die Idee entstanden, aus dem begonnen Schwarzbau ein staatliches Naherholungsprojekt zu machen. Fünf Erfurter Großbetriebe, darunter die Mikroelektronik, Optima und Robotron, taten sich für die Finanzierung in einer „Interessengemeinschaft“ zusammen – zwei Millionen DDR-Markt wurden mobilisiert – im Dezember 1987 wurde ein entsprechender Vertrag geschlossen. Die Ruine der Waldwirtschaft sollte für 50.000 DDR-Mark in die Kur genommen werden, 500.000 DDR-Mark sollten in die Erschließungsstraße investiert werden.

Der geplante Standort der Bungalow-Siedlung. Foto: Andreas Wetzel

Schnell kursierten Listen mit Voranmeldungen für eine Parzelle – die auch ohne Strom und Wasser und ohne Abwasserentsorgung schnell ihre Liebhaber fanden. Als die Proteste gegen die Besiedelung Konturen annahmen und lauter wurden, waren bereits 190 Nutzungsverträge unterzeichnet.

Das in Erfurt eingeforderte „Verantwortungsbewusstsein der Bauern für die Erholung der Werktätigen der Stadt“ blieb allerdings aus – stattdessen wurde Raubbau an der Natur beklagt – auch von den Bürgermeistern der Gemeinden Burgtonna, Ballstädt, Gierstädt und Großfahner.

Die Wende setzt andere Prioritäten in den Kombinaten

Drei im Kulturbund organisierte Kreisvorstände der „Gesellschaft für Natur und Umwelt“, in Gotha, Bad Langensalza und Erfurt-Land, riefen gemeinsam zu einer Unterschriftenaktion auf, mobilisierten 2200 Stimmen gegen das Bungalow-Projekt und organisierten Protestdemonstrationen. Am 21. Januar 1990 waren es mehr als 1500 Naturfreunde, die sich an der „Fixen Idee“ versammelten und gegen den „Ausverkauf der Natur“ demonstrierten.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die „Bauherren“ bereits kalte Füße bekommen, ruderten zurück. Zumal zuvor, am 5. Januar 1990, sich auch der Oberlandforstmeister gegen die Bungalows stellte. Danach ging es sehr schnell – auch in der gesellschaftlichen Wende begründet.

Tino Sauer, heute Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Großfahner, mit dem Aufruf, mit dem einst zum Protest gerufen wurde. Foto: Hartmut Schwarz

Nachdem im Januar bereits ein Baustopp ausgesprochen wurde, wurde im Februar 1990 das Bungalow-Projekt auf den Fahner Höhen endgültig beerdigt. Als Alternative wurde angekündigt, bei Windischholzhausen oder Schmira Platz für die Bungalows zu finden.

Bevor dieser Platz gefunden wurde gab es mit der Wende allerdings andere Prioritäten in den Kombinaten… Schwarzbauten für die Naherholung gehörten irgendwie mit zum Aufbau des Sozialismus. Sie entstanden meist unbemerkt – mitunter aber auch direkt vor den Nasen der Anwohner.

Tino Sauer weiß, dass in Gierstädt, Tiefthal und Witterda in großem Stil ohne Zustimmung des Naturschutzes gebaut wurde. Stets wurden dabei Streuobstwiesen verbaut oder direkt in Schutzgebiete. Selbst die Tiefthaler Grundmühle war vom Erholungsbedürfnis der Fabrikarbeiter bedroht. Sie sollte abgerissen und durch ein Ferienheim für das Kombinat „Schwarze Pumpe“ ersetzt werden. Einiges konnte verhindert werden, oft wurden aber Tatsachen geschaffen.