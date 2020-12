Aus einem Erfurter Studio: Jeder für sich und doch gemeinsam

Keine Proben, kein gemeinsamer Gesang. Chöre leiden unter dem Coronajahr wie viele andere Vereine auch. Die "Choris Teens" aus Erfurt sind in die Offensive gegangen, ihr virtual-choir-Video "Going home" (Original von der schottischen Band "Runrig") ist online. Der Kinder- und Jugendchor Erfurt unter der Leitung von Mike Lange bringt mit diesem Lied Gänsehautgefühl in jedes Wohnzimmer - genau passend vor den Weihnachtstagen.

Das Lied handelt von der Sehnsucht, nach langer Reise wieder zu Hause anzukommen, da in der Heimat. Sich auf das Wesentliche zu besinnen. Going home, das habe nichts mit Corona zu tun, meint Mike Lange. Das Lied stammt aus dem Repertoire des Chores. "Die Kinder und Jugendlichen kannten den Song also. Allerdings war es eine völlig neue Erfahrung, es allein zu singen", berichtet der Chorleiter.

Er mailte jedem Kind seine Stimme als mp3, damit es zuhause üben konnte. Nach einiger Zeit ging es für jeden einzeln ins Studio bei der Music Company, unter großem Aufwand und höchsten Hygieneauflagen entstanden hier die Ton- und Bildaufnahmen. Einige Kinder filmten sich auch zu Hause, diese Sequenzen wurden ebenso in das Video eingefügt wie die Studioaufnahmen.

"Virtual Choir - das ist der Zusammenschnitt von vielen Chorsängern, die zusammen singen, aber eben nur virtuell zusammen", sagt Mike Lange. Der 34-Jährige ist Musiklehrer an einer Erfurter Schule und studierter Kinderchorleiter. "Mir war wichtig, dass die Kinder in dieser Coronazeit, in der wir nicht proben dürfen, ein Ziel haben. Also überlegten wir, was möglich wäre", erinnert er sich. Er erhielt Unterstützung von der Erfurter A-Capella-Gruppe "Tontaube", der "My Music Company", dem Tonmeister Peter Klug und von der Bellmann Media. "Ich danke allen und natürlich den Chorkindern von ganzem Herzen", sagt der engagierte Musiker, der das Projekt größtenteils aus seiner privaten Tasche finanzierte.