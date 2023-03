Ansicht des alten Speichers in der Waagegasse 2, der ein beliebtes Raucherlokal beherbergt.

Aus für „Speicher“ in der Erfurter Waagegasse vorerst abgewendet

Erfurt. Seinen 70. Geburtstag will Volker Nienstedt im Erfurter Speicher feiern. So lange will er das urige Lokal weiterbetreiben. Dann werden die Karten neu gemischt.

Fans des „Speichers“ in der Waagegasse können aufatmen: Der Bestand des Raucherlokals ist für zwei weitere Jahre gesichert. Darüber hat jetzt Pächter Volker Nienstedt informiert.

Lange Zeit hatte es Gerüchte um den Fortbestand der als „einfache Rauchergaststätte ohne Küche“ firmierenden Einrichtung gegeben. Länger als ein Jahr hatte Betreiber Nienstedt mit dem Besitzer des Hauses nach eigenen Angaben „zäh verhandelt“ um einen Anschluss an den jetzt auslaufenden zehnjährigen Pachtvertrag. „Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben. Um so mehr freue ich mich über die Einigung in letzter Minute und eine zweijährige Verlängerung. Mein Vermieter hat sich auf der letzten Strecke als Kulturfreund erwiesen“, sagt Nienstedt, der auch Chef der Erfurter Sommerkomödie ist.

Einfachheit als Konzept und eine urige Atmosphäre

Einfache Bistrogläser, Gartenmöbel und viel Kerzenlicht, Jazzkonzerte und wechselnde Ausstellungen – „das Konzept ist schlicht, aber war erfolgreich seit dem ersten Tag“, blickt der Pächter zurück. Der Speicher sei den Erfurtern ans Herz gewachsen. Die einfache und urige Atmosphäre werde von den Erfurtern und Besuchern aus ganz Deutschland als einzigartig bezeichnet.

Für Mai seien bereits einige Konzerte und Feiern zum tränenreichen Abschied geplant gewesen. „Nun fällt der Abschied aus, dafür wird das Zehnjährige gefeiert“, kündigt Volker Nienstedt an. Es werde im Mai ein Feier-Wochenende geben „mit Getränkepreisen wie 2013“.

Sein Ausblick: „2025 werde ich meinen 70. Geburtstag feiern und die Gastronomie abgeben – hoffentlich in gute Hände“, sagt Nienstedt, der sich auf zwei weitere Jahre Speicher freut.