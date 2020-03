Aus Zerstörungswut Scheiben von sieben Autos eingeschlagen - Ladendiebinnen klauen Parfüm im Wert von 1500 Euro

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Erfurt stoppten Polizisten gleich zwei Personen, die viel zu tief ins Glas geschaut hatten. In der Tschaikowskistraße kontrollierten die Beamten am Freitag eine 62-jährige Mazda-Fahrerin. Sie pustete über 2,7 Promille. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag in der Weimarischen Straße angehalten. Er brachte es auf über 2,2 Promille. Beide durften sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei.

Mindestens sieben Autos beschädigt

In der Nacht zum Sonntag ließ ein unbekannter Täter seinen Aggressionen freien Lauf. In mehreren Straßen schlug er laut Polizei bei insgesamt sieben Autos verschiedener Marken die Heck- oder Seitenscheiben ein. Gestohlen wurde aus den Fahrzeugen nichts. Die Höhe des Sachschadens kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter möglicherweise im Bereich der Hans-Sailer-Straße, Kolpingstraße, Wermutmühlenweg oder Nordstraße gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 65324 entgegen.

Hochwertige Fahrräder gestohlen

Am Wochenende vielen gleich zwei hochwertige Fahrräder in die Hände von Dieben. Am Freitag stellte ein 32-jähriger Mann fest, dass sein Fahrrad aus der Tiefgarage seines Wohnhauses in der Lassallestraße gestohlen wurde. Der Dieb hatte ein Schloss durchtrennt, um an das Zweirad zu gelangen. Es handelte sich dabei um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction Pro, im Wert von über 2.600 Euro. Im Süden der Stadt brach ein Dieb in einen Keller in der Schillerstraße ein und stahl ein gelbes Mountainbike der Marke Meta Trial 29, Typ Essential Fox, im Wert von über 3.000 Euro.

Parfümdiebinnen hinterlassen großen Schaden

Vier Diebinnen schlugen am Samstagnachmittag in einer Erfurter Parfümerie in der Innenstadt zu. Sie ließen Parfüm im Wert von über 1.500 Euro in ihrer Kleidung verschwinden. Als sie den Laden verlassen wollten, wurden sie von einem Ladendetektiv zur Rede gestellt. Eine der Frauen lenkte den Mann ab, so dass den anderen drei Diebinnen die Flucht gelang. Im weiteren Verlauf konnte auch die vierte Frau flüchten. Die Frauen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und trugen dunkle Oberbekleidung sowie Kopftücher.

