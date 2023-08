Ausbildung trotz Schuleschwänzen: Erfurter Pfarrer über den Umwege und Chancen

Der Wert eines Menschen bemisst sich nicht anhand seiner schulischen Laufbahn. Wie es auch nach Schwierigkeiten besser wird, weiß Bernd S. Prigge.

Mein Patenkind hat nun zum zweiten Mal dasselbe Schuljahr nicht geschafft Der Grund: Der Junge schwänzte die Schule. Nachschreibetermine von Klassenarbeiten lies er sausen. Bei seinem Praktikum machte er freitags immer blau.

Die Folge war Stress in der Familie. So manches Türknallen. Geschrei. Vorwürfe. Taschengeldkürzung. Das ganze Programm.

Der 18-Jährige zog zu seiner Freundin, von nun an wollte er sich selbst kümmern. Er wollte in Ruhe gelassen werden. Schließlich sei er schon volljährig. Er kündigte an, sich zunächst einen Job und dann eine Ausbildung zu suchen. Doch nichts passierte. Die Ferien gingen dahin und das neue Schuljahr hat begonnen.

Immer wieder nach Lösungen suchen

Die Eltern fragen sich: Haben sie sich zu wenig oder vielleicht zu viel gekümmert? Ihn falsch angeleitet oder ihn nicht selbstständig werden lassen? War Corona Schuld und der wochenlange Unterricht vom Bett aus? Wer weiß das schon… Auf alle Fälle liegen die Nerven blank, die Zeit drängt.

Was empfiehlt man da den Eltern, dem Patenkind?

Zuallererst: Der Wert eines Menschen bemisst sich nicht anhand seiner schulischen Laufbahn. Alle Menschen – und vor allen Dingen die jungen – haben immer wieder eine neue Chance verdient. Wir sollen uns umeinander bemühen und immer wieder nach Lösungen suchen.

Das ist mühsam und heißt nicht, dass es auch Grenzen gibt und der Geduldsfaden auch mal reißen kann.

Jesus überrascht die Zuhörenden seiner Zeit, indem er niemanden verloren gibt. Er hat ein Herz besonders für die, die anderswo anecken und nicht so funktionieren wie gewünscht. Bin ich Jesus? Nein. Aber wie gut, dass wir ihn und seine Geschichte haben, die uns daran erinnern: Es geht auch anders als man immer denkt.

Übrigens, mein Patenkind hat nach vielen Bemühungen von allen Seiten just an diesem Wochenende eine Arbeitsprobe für einen Ausbildungsplatz. Ich drücke ihm die Daumen.

Bernd S. Prigge ist Pfarrer der evangelischen Augustinergemeinde in Erfurt.