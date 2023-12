Auseinandersetzung mit Messer und Machete: 20-Jähriger auf Erfurter Anger von mehreren Personen angegriffen

Erfurt Auf dem Anger in Erfurt wird ein 20-Jähriger von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Zwei der Angreifer werden festgenommen.

Am Montagabend kam es auf dem Anger in Erfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, sei ein 20-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache von fünf Männern attackiert und am Kopf geschlagen worden. Dabei stahlen sie dessen Handy sowie über 400 Euro Bargeld.

Außerdem hätten ihn die Täter mit einem Messer und einer Machete bedroht. Während der Auseinandersetzung habe sich der 20-Jährige der Machete bemächtigt, um sich damit zu wehren. Die Polizei konnte zwei der Angreifer im Alter von 25 und 28 Jahren ausfindig machen und nahm sie fest. Zu den anderen drei Tätern gebe es bislang keine Hinweise. Der 20-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.