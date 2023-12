Abschleppwagen rückt an Ausgebremst: Feuerwehr in Erfurter Innenstadt blockiert

Erfurt Wenn es brennt, zählt jede Sekunde. Passt dann die Feuerwehr nicht durch Erfurts Straßen, kann das schnell lebensbedrohlich werden. Die regelmäßige Befahrung zeigt diese Gefahr immer wieder.

Die Sirene hallt durch die Webergasse, rein in die Innenstadt. Die Feuerwehr steht hier und kommt nicht mehr weiter. Zu eng ist es für das Drehleiterfahrzeug. Normalerweise würde sie hier durchpassen –wenn am rechten Fahrbahnrand keine Autos parken würden.

Die Feuerwehrmänner steigen aus. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ebenso wie der Sicherheitsdezernent Andreas Horn (CDU) und die Polizei. Zum Glück ist die Feuerwehr nicht auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz.

Es ist Mittwochabend, Feuerwehrbefahrung. Die findet viermal im Jahr statt, großes Ziel ist die Sensibilisierung der Autofahrer. Bei jeder Befahrung werden bestimmte Stadt- und Ortsteile aufgesucht, manchmal aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung, häufig bittet die Feuerwehr selbst um Befahrung, da es wiederholt zu Problemen im Viertel kommt.

Letztlich kam der Abschleppwagen

„Es war ziemlich eng in der Innenstadt“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler. In der Webergasse stehen gleich mehrere Fahrzeuge halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg. Eines mit auswärtigem Kennzeichen jedoch parkt zu weit links, die Feuerwehr kommt nicht vorbei. Das Martinshorn lockt zwar Anwohner an Fenster und Türen, doch der Besitzer des Fahrzeuges erscheint nicht. Auch eine Halterabfrage identifiziert zwar den Besitzer, hilft aber an dieser Stelle nicht weiter. Letztlich musste der Abschleppwagen gerufen werden. „Das machen wir nur, wenn wirklich nichts anderes mehr geht“, sagt Andreas Horn. „Im Einsatz, im Ernstfall, hätten wir all diese Zeit für all diese Maßnahmen nicht.“ Auch rückwärts rangieren sei keine wirkliche Option.

Das abgeschleppte Fahrzeug stand im absoluten Halteverbot und behinderte andere Verkehrsteilnehmer. Fünf weitere Autofahrer wurden verwarnt. Insgesamt gab es bei der Befahrung am Mittwochabend 14 Verwarnungen, zudem wurden elf Informationskarten an die Scheibenwischer gesteckt und acht mündliche Verwarnungen ausgesprochen.

„Wir wissen, wie hoch der Parkdruck ist, auch gerade jetzt in der Weihnachtsmarktzeit. Doch es muss gewährleistet sein, dass Rettungsfahrzeuge schnell ihren Einsatzort erreichen“, appelliert Andreas Horn. Die Befahrung habe erneut gezeigt, wie wichtig die Aufklärung der Verkehrsteilnehmer sei. „Uns haben wieder einige Passanten angesprochen, die meinten, es sei gut, dass so etwas in Erfurt stattfindet.“