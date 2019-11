Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausländerbeirat steht vor der Wahl

Der Ausländerbeirat der Landeshauptstadt Erfurt wird neu gewählt. Der Wahltermin ist am 24. November.

21 Wahlvorschläge aus zehn verschiedenen Ländern finden sich auf der Liste für die anstehende Wahl des Ausländerbeirates. Zum ersten Mal dabei sind auch Vertreter aus Syrien und Afghanistan.

„Diese breite Beteiligung freut uns sehr, denn es geht um die politische Mitbestimmung auf kommunaler Ebene, und hier sollen möglichst viele Migrantinnen und Migranten einbezogen werden. Die Mitarbeit und Unterstützung in sozialen, kulturellen und asylrechtlichen Fragen ist auch ein Beitrag zur Integration“, reagiert Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) auf die absehbare Beteiligung.

Der Ausländerbeirat in Erfurt war unter den ersten in den neuen Bundesländern. Derzeitiger Vorsitzender ist Jose Paca, der seit Jahrzehnten in dem Gremium mitwirkt. Er wird sich auch wieder der Wahl stellen

Alle ausländischen Bewohner der Landeshauptstadt (die nicht Deutsche im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind), die mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Erfurt leben und gemeldet sind, können sich an der Wahl beteiligen. Wer die eben genannten Kriterien erfüllt, hatte ebenso die Möglichkeit sich für die Wahl am 24.November aufstellen lassen.