Auspufflärm versus Musikboxen in Erfurt

Casjen Carl geht gedanklich durch die Erfurter City und Vororte und spürte dem Lärmempfinden nach.

Es ist noch die Zeit, da Fenster weit geöffnet sein dürfen in der Nacht, ohne dass die kostbare Restwärme aus dem Haus entfleucht.

So hatte der Hahn aus dem Gehöft um die Ecke es leicht, mich aus dem Schlaf zu krähen. Kochtopf! War mein erster Gedanke, der erste klare rettete ihn aber, denn sein Rufen ist allemal anmutiger als ein Mobiltelefon als Wecker.

Als ich mich jüngst an gleicher Stelle über Lärm beschwerte, der sinnlos entsteht, nörgelten einige Mitbürger. Es waren wahrscheinlich jene, die mit sägenden Auto- oder Mopedmotoren die Atmosphäre akustisch verschmutzen. Es sei ihnen gegönnt. Schließlich muss jeder mal Laut geben. Ich hatte allerdings auch Anrufe von Menschen, die den Lärmpegel durch Baustellen und Verkehr bisweilen als unerträglich empfinden.

Ich gehe mal in Vorschuss. Ich gebe an dieser Stelle einfach mal Ruhe. All jenen, die das Thema nicht mehr hören können. Aber einen sozialen Hinweis aus den Netzwerken kann ich nicht befolgen. Ich solle mich in meine Stube einschließen. Bringt nichts, meine Musik dort ist einfach zu laut.