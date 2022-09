Außenstelle des Stadtmuseums Erfurt zeigt Luftschutzraum aus dem Zweiten Weltkrieg

Erfurt. Ein Erfurter Luftschutzraum zeigt das Leid der Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg.

Als der Luftkrieg vor über 77 Jahren nach Deutschland kam, waren Luftschutzräume die einzige Hoffnung der Bevölkerung, das Inferno einer Bombardierung zu überleben. Mit wenig Habseligkeiten flohen die Menschen meist in ausgebaute Kellerräume, wie diesen im Wigbertihof. In diesem engen, stickigen und düsteren Gewölbekeller wartete man hier zusammen mit 49 meist Frauen, Kindern und Senioren und betete, dass die Bombengeschwader der Briten und Amerikaner nicht Erfurt als Ziel hatten. Die Außenstelle des Stadtmuseums zeigt den einzigen erhaltenen Luftschutzraum aus dem Zweiten Weltkrieg in Erfurt. Am Donnerstag wurde die schwere Stahltür für die Besucher der diesjährigen Denkmalwoche geöffnet.