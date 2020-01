Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellungsfinale: Die kleine Schnecke und die Sonne

Die 312 Bilder des Fotowettbewerbes von Naturkundemuseum und unserer Zeitung sind noch bis zum Sonntag ausgestellt. Seit dem 17. Dezember waren sie im Museum zu sehen, Besucher können ihre Stimme für ein Bild abgeben, das dann den Publikumspreis unserer Zeitung erhalten wird.

Bereits im Dezember hatte eine Jury, bestehend aus Wissenschaftlern, Fotografen, der Autorin dieser Zeilen und Mitarbeitern des Museums die besten drei Fotos ausgewählt und während der Ausstellungseröffnung prämiert (wir berichteten). Sieben weitere Bilder erhielten Anerkennungen, so auch die hier abgebildeten Fotos. Das Motto lautete in diesem Jahr „Im Antlitz der Sonne“. Viele Motive stammen aus dem direkten Umfeld der Einsender, aus Gärten, Parks und Landschaften, andere zeugen von Urlaubsreisen in sonnenverwöhnten Ländern.

Der Fotowettbewerb, der in diesem Jahr zum 25. Mal stattfindet, ist zu einer festen Instanz im Jahreskalender zahlreicher Hobbyfotografen geworden. Viele beteiligen sich seit Jahren am Wettbewerb, tauschen während der Vernissage Tipps aus. Wer sich diese wunderbaren Bilder nicht entgehen lassen möchte, sollte bis Sonntag, 12. Januar, ins Museum kommen.

Geöffnet am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr