Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Audi.

Auto bei Unfall in Erfurt mit Baggerschaufel gerammt

Beim Rückwärtsfahren hat der Fahrer eines Radladers am Dienstag in Erfurt einen Audi übersehen und mit einer Baggerschaufel gerammt.

Der Unfall ereignete sich in der Straße "Am Alten Nordhäuser Bahnhof". Es entstand erheblicher Sachschaden am Audi.

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

