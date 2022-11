Auto kracht bei Erfurt frontal gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Erfurt. Bei dem Unfall zwischen Bischleben und Hochheim riss die Vorderachse ab. Der Pkw überschlug sich und landete im Straßengraben.

Nebel und feuchte Straßen am Morgen, keine guten Verhältnisse um Auto zu fahren. Ob diese Umstände auch zu dem schweren Unfall am Montagmorgen (14.11.2022) zwischen Bischleben und Hochheim geführt haben, musste erst noch geklärt werden. Da der Fahrer zunächst nicht ansprechbar war.

Der 46-jährige Autofahrer war mit seinem VW Polo von Hochheim in Richtung Bischleben unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit zwei Bäumen kollidierte, sich überschlug und in einem Graben auf dem Autodach liegen blieb. Die alarmierte Feuerwehr eilte zur Hilfe.

Vorderachse riss ab

Der Schwerverletzte musste im Straßengraben notversorgt werden. Anschließend wurde er mit einem Krankenwagen in die Klinik transportiert. Am Auto riss durch den Aufprall die Vorderachse ab und es entstand ein Totalschaden. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte sich im Verlauf der Unfallaufnahme heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren sei. Nach einem Testergebnis von knapp einem Promille, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 46-Jährigen sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde aufgenommen.

