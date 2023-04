Auto prallt am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt gegen historisches Haus

Erfurt. Am Mittwochmorgen kollidierte ein Autofahrer an der hochfrequentierten Kreuzung mit einem Hauspfeiler. Eine gefährliche Stelle für viele Erfurter.

Autoteile und viele Steinbrocken sind die sichtbaren Spuren eines Auto-Aufpralls am Juri-Gagarin-Ring. An der Kreuzung der Bahnhofstraße muss ein Fahrzeugfahrer am Mittwochmorgen in Ostrichtung auf den Pfeiler des historischen Eckhauses gestoßen sein, sodass ein großer Teil des Steinblocks herausbrach und an der Fußgängerampel liegen geblieben ist.

Für einige Passanten hätte der Unfall tragisch enden können – denn direkt an der Stelle der Kollision stehen die Erfurter stadteinwärts an der Ampel an. Aktuell ist noch nichts Näheres zum verursachten Schaden bekannt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.