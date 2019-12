Auto prallt im Gegenverkehr gegen Bus - drei Personen im Krankenhaus

Zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Linienbus kam es Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr in der Wilhelm-Busch-Straße.

Der Linienbus kam aus Richtung Weimarische Straße und war in Richtung Geraerstraße unterwegs. Aufgrund von körperlichen Beschwerden geriet die Fahrerin eines Skoda in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Bus zusammen, so die Polizei.

Die 52-Jährige und ihr Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt, ein 85-jähriger Fahrgast im Bus stürzte durch den Unfall und wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die anderen rund 50 Fahrgäste in dem Bus blieben glücklicherweise unverletzt. Gut eine Stunde kam es in dem Bereich zu Verkehrseinschränkungen. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann noch nicht gesagt werden.