Autodiebe schlagen in Erfurt zu: Zwei Mazdas gestohlen

Unbekannte haben in Erfurt zwei Autos der Marke Mazda gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die jeweiligen Besitzer ihre Fahrzeuge vom Typ CX5 über Nacht in der Pestalozzistraße und der Hermann-Brill-Straße geparkt. Demnach bemerkten sie am Mittwoch, dass ihre Autos nicht mehr auf den Parkplätzen standen. Der Gesamtwert der beiden Autos beträgt den Angaben zufolge mehr als 55.000 Euro. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet.