Autofahrer verursacht in Erfurt Unfall mit über 2,6 Promille

Erfurt. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Erfurt: Ein betrunkener Autofahrer kollidierte mit einem Lkw.

Ein 33-jähriger Autofahrer war am Dienstag in Erfurt auf der Mittelhäuserstraße unterwegs, als es zum Unfall kam. Dabei geriet der Mann in einer Kurve in den Gegenverkehr.

Laut Angaben der Polizei kollidierte er im Gegenverkehr mit einem 42-jährigen Lkw-Fahrer. Der 33-Jährige flüchtete anschließend, konnte aber kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Autofahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

