Autofahrt endet für Mann in Erfurt mit Blutentnahme und mehreren Anzeigen

Erfurt Als Polizisten in Erfurt einen Audi-Fahrer kontrollierten, kamen gleich mehrere Delikte ans Licht.

Mehrere Anzeigen hat sich ein Autofahrer am Montagabend in Erfurt eingehandelt. Der polizeibekannte Mann war in der Magdeburger Allee in eine Verkehrskontrolle geraten.

Es stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war der Audi nicht mehr zugelassen und es befanden sich falsche Kennzeichen am Fahrzeug.

Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsrichterin wurde dem 36-Jährigen das Auto entzogen, teilte die Polizei mit.

