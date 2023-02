Automat gesprengt, drei Verletzte bei Verkehrsunfall und WhatsApp-Betrug in Erfurt

Erfurt. Die Polizei in Erfurt meldet erneut die Sprengung eines Zigarettenautomaten. Außerdem gab es drei Verletzte bei einem Verkehrsunfall und ein Mann verlor Geld durch WhatsApp-Betrug.

Erneut wurde in Erfurt ein Zigarettenautomat gesprengt. Wie die Polizei mitteilt wurden in der vergangenen Nacht Anwohner im Mispelweg am Wiesenhügel gegen 1.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Unbekannte hatten hier einen Zigarettenautomaten gesprengt und diesen dabei vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Wieviel Geld und Zigaretten die Täter erbeuteten ist noch unklar.

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Montagvormittag kam es in der Eisenacher Straße am Abzweig Schmira zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte hier ein 80-Jähriger sein Auto wenden. Wegen Gegenverkehr musste er allerdings warten. Eine hinter ihm fahrende 62-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei wurden der Mann, seine 78-jährige Beifahrerin und die aufgefahrene Frau verletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

68-Jähriger fällt auf Trickbetrug rein

Ein 68-jähriger Mann aus Erfurt erstattete am Montag bei der Polizei Anzeige, nachdem er am Sonntag auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen war. Demnach hatte sein vermeintlicher Sohn ihn um Begleichung von Rechnungen gebeten. Der Mann überwies daraufhin mehr als 2000 Euro auf ausländische Konten.

Planenschlitzer stehlen Werkzeug

In der Nacht zu Montag schlitzten Unbekannte die Plane eines in der Schmidtstedter Straße abgestellten Lkw auf. Anschließend entwendeten sie von dessen Ladefläche Markenwerkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Lkw wird mit 3000 Euro angegeben. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

