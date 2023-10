Autor spricht in Erfurt über schwierigen Weg zur Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit wurde 2022 mit einer Illumination am Anger 1 an Willy Brandt erinnert. Ein Zitat des Bundeskanzlers ist Thema einer Lesung in der Stadtbibliothek

Erfurt. Um Einheit und Brüche, um einen Transformationsprozess und schwierige Wege geht es in einer Lesung in der Erfurter Bibliothek am Domplatz.

Ein Autorengespräch mit Tobias Frank gibt es am Mittwoch, 11. Oktober, um 18.30 Uhr in der Bibliothek am Domplatz. Eingeladen von der Landeszentrale für politische Bildung, Thüringen und der Bibliothek wird der Autor unter dem Titel „ … damit zusammenwächst, was zusammengengehört“ den Abend gestalten.

Als Ex-Bundeskanzler Willy Brandt den Mauerfall mit diesen Worten kommentierte, glaubte wohl die Mehrheit der Deutschen, dass die Teilung des Landes schnell überwunden wird. Obwohl sich Ostdeutschland seit der Vereinigung rasant entwickelt hat und mit dem Westteil der Republik zusammengewachsen ist, bestehen zahlreiche Unterschiede bis heute, wie es in der Einladung heißt. Der Autor Tobias Frank blickt zurück auf seine gesellschaftliche Prägung in der DDR und den für viele seiner Landsleute schwierigen Weg der Transformation in eine neue Gesellschaft. Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 0361/ 6551590 oder per E-Mail an veranstaltungen.bibliothek@erfurt.de.