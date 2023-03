Bach erleben in Erfurter Wohnstuben

Zur langen Nacht der Hausmusik in Erfurt und Umgebung nutzten in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher die verschieden Angebote. Drei Jahre musste pausiert werden.

Erfurt. Zur „Langen Nacht der Hausmusik“ wird am Freitag, 31. März, auch in Erfurter Wohnzimmer eingeladen. Schnell sein lohnt sich, der Platz ist zwangsläufig begrenzt.

Die Bachwochen starten wieder thüringenweit mit Hausmusik ins Festival – 80 Konzerte an 24 Orten im Freistaat beteiligen sich an diesem Festivalauftakt. Durch die Pandemie war es in den vergangenen drei Jahren nicht möglich, die „Lange Nacht der Hausmusik“ durchzuführen.

„Wir freuen uns, dass dieser emotionale und private Einstieg ins Festival wieder viele Menschen angelockt hat, die dabei sein wollen und uns im Festival musikalisch unterstützen“, sagt Projektleiter Oliver Wickel. „Die Pause bedeutete für uns einen gewissen Neuanfang, denn natürlich haben Teilnehmer abgesagt oder zögerlich reagiert.“

In diesem Jahr gibt es am Freitag, 31. März, ein thüringenweites Angebot mit insgesamt 80 Konzerten: „20 Prozent der Gastgeber sind erstmals dabei und laden zu ganz unterschiedlichen Kurzkonzerten ein. Insgesamt findet die Lange Nacht an 24 Orten beziehungsweise in 15 Landkreisen und kreisfreien Städten statt“, so Wickel.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, die Platzkapazität ist jedoch abhängig von der jeweiligen Wohnungsgröße teilweise begrenzt. Unter www.thueringer-bachwochen.de findet sich das Programm mit den einzelnen Orten und Uhrzeiten.