Bach und Pachelbel in der Erfurter Predigerkirche

Erfurt. Ein Organist aus Prag gastiert am Mittwoch, 6. Juli, an der Orgel der Predigerkirche.

Der tschechische Organist Michal Novenko gastiert am Mittwoch, 6. Juli, um 20 Uhr in der Predigerkirche. Er ist als Professor für Orgel am Prager Konservatorium tätig.

In der Predigerkirche spielt Novenko Kompositionen von u. a. Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach und Bohuslac Martinu sowie eine eigene Improvisation. Eintrittskarten für das etwa einstündige Konzert sind ab 19.15 Uhr an der Abendkasse zu erhalten.