Am Alperstedter See wurde für den guten Zweck Geld gesammelt: 4000 Euro kommen dem Verein Bärenstark zugute.

Bärenstarke Aktion am Alperstedter See

Alperstedt. Das Geld soll in den Neubau eines Kinder- und Familienzentrums fließen – errudert wurde eine erhebliche Summe.

Der Erfurter Lionsclub Amplonius hat mit Unterstützung des Club Maritim am Wochenende etwa 150 Gäste über den Alperstedter See gefahren und damit 4000 Euro eingenommen. Die Einnahmen dieser Aktion kommen dem Erfurter Verein Bärenstark zugute, der damit am Roten Berg in Erfurt ein Kinder- und Familienzentrum baut.

Gäste des Segelevents waren, neben verschiedenen Tagesgästen und Firmen aus der Region, die jeweils ein komplettes Segelboot gemietet hatten, auch der Erfurter Rotary Club Gloriosa. Außerdem waren Kinder, die der Verein Bärenstark am Roten Berg betreut, unter den Gästen.

Die Startgebühr für die Kinder wurde von der Linkspartei bezahlt: Die Thüringer Landtagsabgeordnete Karola Stange hat den Scheck dazu überreicht. Michael Flügge, der Vereinsvorsitzende von Bärenstark, freut sich über den eingenommenen Betrag, der in den Neubau am Roten Berg investiert wird. Die Veranstaltung hat bei gutem Wetter allen Gästen und Helfern viel Freude bereitet, spricht auch Klaus Kleppe, Präsident des Lionsclubs Amplonius, von einer rundum gelungenen Aktion am Alperstedter See.