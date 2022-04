Baggern statt baden im Erfurter Dreienbrunnenbad

Erfurt. Nächstes Jahr soll Neueröffnung sein.

Das Anbaden im Dreienbrunnenbad übernehmen in diesem Jahr die Bagger. Die von der SWE Bäder GmbH beauftragten Arbeiten zur Sanierung das historischen Freibades haben begonnen.

Das alte Becken ist bereits zurückgebaut. Die Wiedereröffnung ist für die Saison 2023 geplant.

Das 1903 in der Nähe der Dreienbrunnenquellen und der Kressefelder entstandene „Dreier“ gehört zu den ältesten Freibädern in Deutschland. Parallel zu seiner Sanierung will das Umwelt-Landesamt das benachbarte Papierwehr erneuern.