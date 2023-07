Das Caravan-Orchester wird im Rahmen des Yiddish Summer Weimar auch in Erfurt spielen.

Balkan-Beats & Klezmer in Erfurt: Yiddish Summer Weimar mit Musikern aus Haifa

Erfurt. Mit sieben Terminen wird in Erfurt für besonderes Flair gesorgt. Warum diesmal der beliebte Zughafen nicht als Location dabei ist.

Die Landeshauptstadt wird erneut Veranstaltungsort des „Yiddish Summer Weimar“. Die sieben Veranstaltungen, die von den Machern unter der künstlerischen Leitung von Alan Bern vorbereitet wurden, versprechen Unterhaltung im besten Sinne. „Der Yiddish Summer Weimar gehört längst auch zu Erfurt“, versicherte am Dienstag OB Andreas Bausewein während einer Pressekonferenz.

Jiddisches trifft auf Griechisch-Türkisches

Ganz sicher ein Höhepunkt dürfte die Premiere des diesjährigen Caravan-Orchesters mit Chor am 9. August im Thüringer Landtag sein (der Eintritt ist übrigens frei). 40 junge Künstlerinnen und Künstler aus Thüringen und aus Haifa, Erfurts Partnerstadt, bieten unter der Leitung von Polina Shepherd jiddische, griechisch-türkische und nahöstliche Musik. Dafür werden die deutschen Musizierenden nächste Woche für erste Proben nach Haifa fliegen, ehe sie Anfang August gemeinsam mit israelischen Jugendlichen aus Haifa zurück nach Thüringen reisen.

Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde freut sich auf das Festival

Sveta Kundish wird in diesem Jahr in Erfurt erstmals mit dem Chor der Jüdischen Landesgemeinde arbeiten. Foto: Stephan Talneau

Weitere Konzerte geben unter anderen das Ensemble „Dobranotch“ mit einem Mix aus Klezmer, Balkan-Musik und Roma-Klängen. Die Istanbul-Klezmer-Kapelye serviert junge Klezmer-Szene seiner Heimatstadt Istanbul, an der Nahtstelle zwischen Ost und West. „Wir freuen uns, dass jüdische Kultur wieder zu erleben ist“, sagt Reinhard Schramm, der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Sveta Kundish, die alle Jahre wieder umjubelte Sängerin und Kantorin während des Yiddish Summer, wird in diesem Jahr in Erfurt erstmals mit dem Chor der Jüdischen Landesgemeinde arbeiten.

Stadt stellt kostenfrei Räume zur Verfügung

Erfurt unterbreitet im Rahmen dieses Festivals diesmal auch eigene Angebote: Ab dem 3. August ist die kleine Sonderausstellung „Frühe jiddische Funde aus Thüringen und Köln“ in der Kleinen Synagoge zu sehen. Zudem wird zu zwei Kolloquien eingeladen, zu denen Studierende aus mehreren Ländern anreisen.

Die Stadt stellt den Festival-Teilnehmern kostenfrei Räume für die Veranstaltungen zur Verfügung (Kleine Synagoge, Alte Synagoge) und zahlt diesmal dafür zusätzlich 8000 Euro für Übernachtungen und die Anreise der Künstler sowie den Wachschutz ab 18 Uhr.

Zughafen hoffentlich nächstes Jahr wieder dabei

Allerdings, und das ist ein richtiger Verlust, finden in diesem Jahr keine Konzerte im „Zughafen“ statt. Grund sind die um 25 Prozent gekürzten Bundesmittel im Vergleich zu den Vorjahren. „Wir alle bedauern das“, versichert Schmitges und hofft auf den Zughafen als Veranstaltungsort im kommenden Jahr.

Für die Unesco-Beauftragte Maria Stürzebecher ist der diesjährige Yiddish Summer ganz besonders – und das nicht nur der Sonderausstellung wegen, die sie kuratiert hat und als Kooperation mit dem Yiddish Summer versteht. Im September fällt die Entscheidung des Weltkulturerbe-Komitees, ob Erfurt mit seiner einmaligen Alten Synagoge und der Mikwe aus dem Mittelalter auf die Welterbe-Liste kommt. Das Komitee tagt in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens.

Das gesamte Programm unter: www.yiddishsummer.eu