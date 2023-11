Barkeeper wird in Erfurt mit Messer verletzt

Erfurt. In Erfurt wurde ein Mitarbeiter einer Bar von zwei Männern angegriffen und verletzt.

Ein Streit zwischen mehreren Personen in Erfurt endete am Freitag mit Schnittwunden. Wie die Polizei am Montag informierte, seien in einer Bar in der Innenstadt zwei unbekannte Männer mit einem Mitarbeiter in Streit geraten. Dabei hätten die beiden den 58-Jährigen attackiert. Einer der beiden Männer habe dabei den Baarkeeper mit einer Stichwaffe verletzt.

Um sich zu wehren, griff der 58-Jährige zu einem Staubsaugerrohr. Ein Zeuge versuchte zu helfen und warf einen Blumentopf in Richtung der Angreifer. Schließlich benutzte der Barkeeper sein Pfefferspray, um das Duo in die Flucht zu schlagen. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den Tätern sei erfolglos geblieben. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.