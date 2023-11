Basketball: Erfurts Löwen-Trio macht den Unterschied

Erfurts. Die Basketball Löwen erzielen mit einem 89:69 einen ungefährdeten Sieg gegen Frankfurt und bleiben in der Tabelle der 2. Basketball-Bundesliga Pro Süd als Dritter dran.

„Es wird knapp.“ Löwen-Sportdirektor Florian Gut traute dem Frieden vor dem Anwurf des Spiels seiner Recken gegen die Fraport Skyliners Juniors – auch angesichts der Krankheitswelle der letzten Tage – wohl nicht so recht. Er konnte aber auch nicht unbedingt mit so einem Fehlerfestival der Gäste rechnen, die im ersten Viertel nur acht Punkte, dafür aber jede Menge Fehlwürfe und Fehlpässe zuwege brachten. Keiner dabei, der sich für die erste Mannschaft anbieten würde.

Die Erfurter waren anfangs auch nicht vom Wurfglück verfolgt in einer Partie, die hektisch und unkonzentriert verlief. 22:8 nach den ersten zehn Minuten. Das sah nach Deutlichkeit aus. Aber die Hessen fingen sich, machten ein paar Fehler weniger, legten einen Acht-Punkte-Lauf in nur einer Minute hin. Dafür klebte nun den Gastgebern etwas das Pech an den Fingern. Aber da gab es noch einen Paul Albrecht. Der 2,04-Meter-Mann nahm nicht nur die Hektik aus dem Spiel, sondern schraubte das Ergebnis selber sukzessive nach oben. 14 Punkte zur Halbzeit, ein beruhigendes 44:25, was sollte da noch schiefgehen?

Ein Trio mit 62 Punkten

Die 1150 Zuschauer spürten schon zur Pause, dass wohl nichts anbrennen würde. Entsprechend aufgekratzt war die Stimmung. Die Fraport Juniors indes strafften sich etwas, kamen besser ins Spiel, trafen zuweilen spektakulär. Sie konnten aber den Hausherren nicht entscheidend auf die Pelle rücken. Die hatten immer dann, wenn der Vorsprung zu schmelzen begann, eine Antwort und schraubten das Ergebnis schrittweise nach oben. Drei Herren des Teams in Weiß taten sich das besonders hervor: Paul Albrecht, Jan Heber und Tyseem Lyles erzielten insgesamt 62 Korbpunkte. Ein besserer Gegner wird so eine Drei-Mann-Show vermutlich nicht zulassen. Egal, am Ende stand es nach dem dritten Sieg in Folge 89:69 für die Löwen. Und Sportdirektor Gut hatte sich gründlich getäuscht.