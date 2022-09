Bauarbeiten auf dem Erfurter Anger in Sichtweite

Erfurt. Eine Absperrung vor dem ehemaligen Burgerking macht Hoffnung auf ein Ende des langen Leerstands.

Die Arbeiten am leerstehenden Ladengeschäft am Anger gehen in eine neue Runde. Vor der ehemaligen Fastfood-Filiale im am Anger Nummer 61 ist mittlerweile ein Bauzaun aufgebaut, der Fortschritte in der geplanten Eröffnung einer Butlers-Filiale erwarten lässt.

Türanlage im Anger 61 muss verändert werden

Im August teilte das Einrichtungs- und Dekorationshaus auf Nachfrage mit, dass sich die geplante Ladeneröffnung von März auf den Herbst/Winter verschieben wird. Einer der Gründe dafür seien nötige bauliche Veränderungen an der Türanlage. Diese ist seit Monaten ein Provisorium aus einer Spanplatte und einer Metalltür.

Zur Verfügung stehen dort insgesamt 250 Quadratmeter Verkaufsfläche, auf der künftig dekorative Gebrauchsgegenstände für den Alltag angeboten werden. Die Erfurter Filiale ist die erste dieser Kette im Freistaat Thüringen.