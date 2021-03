Ein 58-jähriger Bauarbeiter wird in Erfurt bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt.

Erfurt Arbeitsbühne überrollt Bein von 58-Jährigem in Erfurt

Bauarbeiter in Erfurt schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Donnerstagmorgen ein Bauarbeiter in Erfurt schwer verletzt. Die Baustelle befindet sich am Ortsrand der Landeshauptstadt.

Bei Abrissarbeiten rangierte ein 35-Jähriger mit einer fahrbaren Arbeitsbühne. Dabei übersah er seinen 58-jährigen Kollegen, der dahinter stand.

Durch einen Zusammenstoß stürzte der 58-Jährige und sein Bein wurde in der weiteren Folge von der Arbeitsbühne überrollt. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, werde derzeit ermittelt, teilte die Polizei mit.