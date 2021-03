Erfurt. Der Oberbürgermeister tritt am 17. April gegen die Landtagsabgeordnete Cornelia Klisch an

Oberbürgermeister Andreas Bausewein will Kreischef der SPD werden. „Ich trete an“, bestätigt er. Die Landtagsabgeordnete Cornelia Klisch hatte bereits am 9. März ihren Hut in den Ring geworfen. Der aktuelle Kreisvorsitzende Raik-Steffen Ulrich steht zur Wahl auf dem SPD-Kreisparteitag am 17. April nicht mehr zur Verfügung.