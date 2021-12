Bausewein will in Erfurt vorzeitige Weihnachtsferien erzwingen

Erfurt. Handelt das Land nicht von selbst, will Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) den Katastrophenfall ausrufen.

Sollte das Land nicht von sich aus doch noch die Weihnachtsferien vorverlegen, will Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am 17. Dezember den Katastrophenfall für Erfurt ausrufen und die Schulen schließen. „Wir müssen an den Ferien arbeiten“, sagte er am Mittwoch. Das Land bleibt bisher beim regulären Ferienbeginn am 23. Dezember.

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Katastrophenfall – die Gefährdung von Gesundheit und Leben großer Teile der Bevölkerung – sind nach Ansicht der Stadtverwaltung durch die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie erfüllt. Das Ausrufen würde es der Stadt laut Bausewein erlauben, „an bestimmten Stellen besser durchzuregieren“. Erfurt könnte sich also über das Land hinwegsetzen und im Alleingang die Ferien vorziehen.

Weitere Folgen hätte der Katastrophenfall, der bis Anfang Januar befristet werden soll, offenbar nicht. Maßnahmen wie die Einrichtung eines Krisenstabes sind in Erfurt längst Standard. Hingegen gelten die in Katastrophenfällen möglichen Hilfeersuchen an externe Kräfte wie die Bundeswehr angesichts der deutschlandweiten Pandemie als aussichtsarm.

Erhöhtes Infektionsgeschehen an 28 Schulen

Die Erfurter 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch nach 375 Neuinfektionen bei 786. Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums verzeichneten 28 Schulen und sechs Kitas ein erhöhtes Infektionsgeschehen.

Die Kinder würden die Infektionen in die Familien tragen, meinte Bausewein. Zudem hätten sich im Vorjahr Heiligabend und Silvester als Infektionstreiber erwiesen. Die Ferien müssten deshalb vorgezogen werden, damit sich „furchtbare Vorahnungen“ über die Pandemieentwicklung nicht erfüllten.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz begründete Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) die auch in Nordhausen geplanten vorzeitigen Ferien zudem mit Quarantäneanordnungen und Fristen: Kinder, die am 17. Dezember in Quarantäne geschickt würden, könnten sich noch rechtzeitig vor Heiligabend am Vormittag des 24. Dezember per Schnelltest freitesten. Angesichts angespannter Test- und Laborkapazitäten sei das später nicht mehr möglich. Es gehe deshalb um mehr als um drei Schultage mehr oder weniger.

Hofmann-Domke fürchtet Ausfall weiterer Pflegekräfte

Erfurts Gesundheitsdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke) ist hingegen nicht von der Notwendigkeit früherer Ferien überzeugt. Das Dezernat habe noch keine abschließende Meinung gebildet, sagte sie.

Dagegen spreche zum Beispiel, dass trotz des Notbetriebs in den zusätzlichen Ferientagen weitere Pflegekräfte in Praxen und Krankenhäusern ausfallen könnten, weil sie ihre Kinder betreuen. Der Notbetrieb könne nicht überall in Vollzeit abgesichert werden, meinte Hofmann-Domke.

Tatsächlich ist das Pflegepersonal derzeit der größte Engpass im Erfurter Gesundheitssystem. Nach Angaben aus dem Pandemiestab liegt zum Beispiel der Krankenstand bei den Pflegekräften im Katholischen Krankenhaus aktuell bei 45 Prozent. Das Helios-Klinikum habe ebenfalls wegen fehlenden Pflegepersonals bereits 150 Betten vom Netz nehmen müssen, hieß es.

Möglicherweise wollte Hofmann-Domke aber auch ihre linke Parteigenossin Heike Werner in Schutz nehmen. Bausewein und Jendricke hatten die Pandemiepolitik der Thüringer Gesundheitsministerin scharf kritisiert und dem Ministerium eine laut Jendricke „erbärmliche fachliche Kompetenz“ bescheinigt. Es könne etwa nicht sein, Warnstufen für Inzidenzen von 35, 50 und 100 festzulegen und danach alles weiterlaufen zu lassen.

Bausewein fordert Unterbindung von Corona-Demos

Die beiden SPD-Kommunalchefs forderten zudem vom Land weitere Einschränkungen etwa im Veranstaltungsbereich. Ziel der Maßnahmen sollten zwar vor allem Thüringer Kommunen mit noch höheren Inzidenzen und mit niedrigeren Impfquoten sein. Aber auch Demos gegen die Corona-Politik wie am Montag in Erfurt sollten durch die Thüringer Polizei stärker unterbunden werden, meinte Erfurts Oberbürgermeister.

„Demos ohne Masken sind Superspreader-Events“, sagte Bausewein. „Da kann ich als Polizei nicht zuschauen.“