Begegnung mit dem Erfurter Krämerbrückenkater

Erfurt. Dem Maler Egon Zimpel ist die aktuelle Ausstellung im Erfurter Haus Dacheröden gewidmet. Seine Bilder finden sich auch in einem Buch über Krämerbrückenkater Franz.

Aktuell ist im Kultur: Haus Dacheröden die Ausstellung „Egon Zimpel – Maler und Kulturaktivist“ zu sehen. Im Rahmen dieser Exposition liest die Erfurter Schauspielerin Julia Maronde am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr aus „Ein Sommer mit Brückenkater Franz“. Der Eintritt ist frei. Das farbenfrohe Buch mit Erzählungen von Hans-Jörg Dost hat Egon Zimpel mit seinen Werken illustriert.

Die Besucherinnen und Besucher können sich während der Lesung in eine andere Zeit versetzen lassen: Die atmosphärisch philosophischen Geschichten von der Krämerbrücke sind beim Brückenkater Franz am besten aufgehoben. Schließlich ist er es ja, der sich wohl am besten mit dem historischen Bauwerk, und den Menschen, dies es bewohnen, auskennt. Jan und Anke, Ferienkinder zu Besuch, lernen sie alle kennen und schließen nicht nur miteinander, sondern auch mit Franz Freundschaft.

Die Lesung ist gedacht für alle, die sich für Egon Zimpel und seine Bilder interessieren. Passend zur Lesung mit Julia Maronde werden die Illustrationen des Buches auf einer Leinwand gezeigt. Im Anschluss an die Veranstaltung führt Kuratorin Susanne Besser durch die Ausstellung.

Egon Zimpel (1943 - 2022) war eng mit der Erfurter Kulturszene verknüpft. Er war Gründungsmitglied der „Stiftung Krämerbrücke“, des Kinoklubs Erfurt und Mitinitiator des Vereins „Neues Schauspiel Erfurt“.