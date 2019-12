Die Polizei in Erfurt hatte es in der vergangenen Nacht mit einem uneinsichtigen Mann zu tun.

Erfurt. Ein 57-jähriger Fußgänger wurde am frühen Dienstagmorgen in Erfurt von der Polizei dabei erwischt, wie er trotz Rotsignal die Straße überquerte. Anschließend soll er die Polizisten angegriffen haben.

Bei Rot über die Ampel und anschließend mit Polizei angelegt

Wie die Polizei in Erfurt mitteilt, beobachtete eine Streife am frühen Dienstagmorgen wie ein Fußgänger in der Johannesstraße an einer Ampel trotz Rot die Straße überquerte. Als die Polizisten daraufhin das Gespräch mit dem offensichtlich alkoholisierten 57-Jährigen suchten, soll sich der Mann ihnen gegenüber alles andere als einsichtig verhalten haben.

Zunächst soll er Angaben zu seiner Person verweigert und stattdessen seinen Unmut geäußert haben. Die Polizisten wollten ihn daraufhin durchsuchen, was dem 57-Jährigen auch nicht gefiel. Mit dem Austeilen von Schlägen soll er sich deshalb gegen diese Maßnahme gewehrt haben. Die Polizisten ihrerseits brachten den Mann nun zu Boden und fesselten ihn anschließend. Nun konnte auch die Identität des Mannes geklärt werden.

Statt sich seines sicher kleinen Vergehens bewusst zu werden und die fünf Euro Verwarngeld für das Überqueren einer Straße bei Rot zu zahlen, erwartet den 57-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Das gegen ihn eingeleitete Strafverfahren sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren, oder eine Geldstrafe vor.