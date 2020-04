Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim Tanz im Kaisersaal haben sie sich kennengelernt

Nicht nachtragend sein, über alles miteinander sprechen, sich nicht selbst so wichtig nehmen und über Nichtigkeiten hinwegsehen. Hannelore und Kurt Büchner tragen diese Gedanken ganz spontan zusammen, als ich sie nach ihrem Rezept für 60 Jahre glückliches Miteinander frage.

Dass es schon 60 Jahre sind, kommt beiden gar nicht so vor. 1958 hatten sie sich in Erfurt im Schuppen, wie der Kaisersaal damals unter jungen Leuten genannt wurde, kennengelernt. Kurt stammte aus Sonneberg und war hier bei der Armee und Hannelore ist eine Gisperslebenerin. Ganz lustig, wie das im Kaisersaal mit beiden begann: Hannelore war mit einer Arbeitskollegin und Kurt mit anderen Soldaten dort. Kurt konnte sich nicht entscheiden, welche der beiden jungen Frauen er denn nun zum Tanz auffordern sollte. Seine Kameraden rieten zu Hannelore.

So kam es, dass er und Hannelore dann über einen kleinen Umweg zueinander fanden. Am 16. April 1960 war Hochzeit hier in Erfurt.

Hannelore, die Wäschemaßschneiderin gelernt hatte und Kurt, der Kraftfahrer, konnten dann durch Engagement und Aufwand im Elternhaus von Hannelore in der jetzigen Zeitzer Straße eine Wohnung beziehen. Von da an bis heute leben sie dort. 1962 wurde ihre Tochter Heike und 1965 Bettina geboren. Innerhalb des Hauses sind die Eheleute oft umgezogen und haben eigentlich ihr ganzes Leben lang umgebaut, renoviert und gemalert. Alles wurde immer wieder den veränderten familiären Gegebenheiten angepasst. Kurt sagt, es gäbe wahrscheinlich keinen Stein, den er auf dem Familiengrundstück nicht schon irgendwie in der Hand gehabt habe.

Beide haben immer gearbeitet, sich aber auch schöne Urlaube gegönnt. Wichtig für beide ist, sich gegenseitig auch ihren Freiraum zu lassen. Hannelore bastelt gern. Dafür ordert sie das Material online und hat sich in ihrem Zuhause eine gemütliche Bastel-Ecke eingerichtet.

Kurt ist so etwas wie der Hausmeister – für Haus und Hof zuständig und hat Freude daran, alles in Ordnung zu halten. Die Familie ist größer geworden. Das diamantene Paar hat drei Enkel und einen Urenkel, der in diesem Jahr in die Schule kommt.

Geplant war, dass die ganze Familie die Diamantene Hochzeit gemeinsam feiert. Corona hat das leider verhindert. Büchners nehmen es gelassen. Hauptsache alle bleiben gesund. Feiern kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt.